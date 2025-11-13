Quelles nations européennes peuvent valider leur ticket pour le Mondial dès cette semaine ?
Il y a du monde au portillon.
Tout comme l’équipe de France en cas de victoire face à l’Ukraine ce jeudi soir, d’autres cadors européens jouent gros pour cette nouvelle journée de qualifications au prochain Mondial. En bon pays hôte du prochain Euro, l’Angleterre est la seule nation du continent à avoir déjà programmé son vol en direction de l’Amérique l’été prochain.…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
