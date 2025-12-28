 Aller au contenu principal
Le sélectionneur du Gabon s'en prend à l'OM sur la gestion d'Aubameyang
28/12/2025

Il y a des Au et des Aubam.

D’un côté, l’OM, qui estime que son attaquant Pierre-Emerick Aubameyang est blessé, et qu’il faudrait logiquement ne pas le faire jouer. De l’autre, il y a le Gabon, et son sélectionneur, qui estime que l’attaquant est prêt, et qu’il a été logiquement aligné lors de la surprenante défaite des Panthères face au Mozambique (2-3) ce dimanche. Il était déjà entré à la 33ème minute, alors que sa fédé avait annoncé qu’il allait manquer le début de la CAN après une blessure à la cuisse.…

Copyright © 2025 So Foot

