Quelles futures punitions pour les joueurs de l'OM ?

L'OM a perdu ce week-end sa deuxième place et pour sanctionner son groupe, Roberto De Zerbi a supprimé deux jours de congés à ses joueurs. Après quatre défaites sur les cinq derniers matchs, le retour à l'ordre est inévitable. Propositions, pour les prochaines déconvenues.

→ Faire un stage de cuisine, façon Malcolm et Mercotte

Le stage à Mallemort, avant Monaco, est jugé trop clément par Mehdi Benatia. Il faut un nom encore plus horrible. Le Airbnb à Trécon a la cote, mais il est jugé trop proche des démons de Reims. Direction La Tombe, en Seine-et-Marne. Dans cette calme bourgade, les écrans sont interdits. Les Olympiens font des stages de cuisine – solution soufflée par Hal, le père de Malcolm, pour tenter de sauver le destin de son fiston Reese. Amar Dedič et Faris Moumbagna pourront réaliser qu’ils ont un don inné pour les Navettes de Marseille, ces petites pâtisseries à l’anis délicieuses, et arrivent comprendre les enseignements de la punition pour s’accomplir dans un nouveau projet professionnel. Seul souci à prévoir : garder les plus gourmands à l’œil. Il faudrait qu’ils puissent enchaîner leurs 100 pompes matinales, obligatoires après la future défaite de l’OM face à Toulouse.

→ Être autoritaire, façon Bruno Retailleau

Roberto De Zerbi en a marre de ses gamins impertinents. Il faut alourdir les sanctions. « Ordre ordre ordre » , martèle-t-il à qui veut l’entendre, à la manière d’un Emmanuel Macron. Comme l’éphémère Premier ministre Gabriel Attal, Roberto De Zerbi comprend une chose : les parents n’ont pas fait leur taf. Il faut un sursaut d’autorité à l’OM. La suppression des jours de repos après la déroute à Reims a marqué une première réaction. La deuxième : les obliger à nouveau à dormir toutes les nuits à la Commanderie, comme ce dimanche soir, avec un réveil à cinq heure tous les matins. La bonne vieille méthode a porté ses fruits. Attention toutefois à surveiller les batailles de polochons entre Neal Maupay et Quentin Merlin, qui pourraient vite être excédés de ce management toxique, ultra rigide, castrateur de week-end et non conforme à n’importe quelle convention collective décente.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com