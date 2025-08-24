Immortel, Giroud offre la victoire à Lille contre Monaco

Au terme d'une rencontre animée et longtemps équilibrée, c'est l'inusable Olivier Giroud qui est venu offrir un précieux succès à Lille face à Monaco (1-0). Avec déjà trois buts en deux journées, le champion du monde, malgré un pénalty manqué dans le temps additionnel, confirme qu'il est une bonne pioche et le LOSC passe devant l'ASM au classement.

Lille 1-0 Monaco

But : Giroud (90 e +1) pour les Dogues

Par Julien Faure pour SOFOOT.com