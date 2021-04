Quelles différences entre le LDDS et le Livret A ?

Livret A et LDDS ont des points communs, mais aussi des différences. (© Fotolia)

Souvent assimilés dans la grande famille de l'épargne réglementée, le Livret A et le Livret développement durable et solidaire (LDDS) sont en fait des faux jumeaux. Si plusieurs points communs existent, quelques exceptions méritent d'être soulevées. Suivez le guide.

Alors que les ressemblances sont indéniables entre le Livret A et le LDDS (liquidité, garantie et taux identiques), plusieurs exceptions viennent différencier ces deux produits. A commencer par les conditions d'ouverture.

Le livret rouge est destiné à toute personne - majeure ou mineure - à la seule condition qu'elle y place un montant minimum de 10 euros à l'ouverture. Cette obligation est d'ailleurs réduite à 1,50 euro minimum si le livret est souscrit auprès de la Banque Postale.

Une règle d'or

Du côté du LDDS, ce produit est réservé aux personnes majeures même si un mineur fiscalement domicilié en France peut ouvrir un livret de développement durable et solidaire sous strictes conditions. Il doit, pour cela, disposer de revenus personnels et ne doit plus être rattaché au foyer fiscal de ses parents.

La loi ne prévoit pas de montant minimum de versement initial, mais en pratique, la plupart des établissements bancaires fixent le seuil à 15 euros.

Dans les deux cas, les conditions d'ouverture restent soumises à une règle d'or : un seul Livret de chaque nature par personne.

Une autre différence réside dans le plafond des deux produits. En effet, les dépôts placés dans un Livret A ne peuvent excéder 22.950 euros (hors intérêts) et 76.500 euros pour une association. Le seuil de l'ex Codevi est fixé à 12.000 euros depuis qu'il a été