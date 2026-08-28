Quelles conséquences aux débordements d'OL-Fenerbahçe ?

C’est parti en cacahuètes, maintenant il faut assumer. Alors que la fin de match du barrage retour entre Lyon et Fenerbahçe a donné lieu à un joyeux bordel, la question se pose désormais des sanctions à venir de la part de l’UEFA . La grande patronne du foot européen pourrait avoir la main lourde .

Guendouzi et un membre du staff lyonnais dans le viseur

Agitateur principal de la soirée entre provocations envers le public et rappel de son attachement à Marseille et à l’OM tout au long de la soirée, Mattéo Guendouzi devrait bien faire partie des rappelés à l’ordre . S’il s’est défendu en zone mixte, le milieu de terrain international risque pourtant d’en prendre pour son grade, entre un et trois matchs de suspension selon L’Équipe , qui voit trois cas de figure où le Français pourrait être épinglé : « Injure à l’égard d’un joueur ou d’une personne présente au match », « comportement antisportif » et « provocation des spectateurs ». De quoi rater la première partie de la phase de ligue.…

JF pour SOFOOT.com