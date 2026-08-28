Au classement UEFA, la France voit le Portugal se rapprocher dangereusement

On ne dérogera pas à l’habituel stress de fin d’été. À l’aube des phases principales des compétitions européennes, la France est sous la menace portugaise. Cinquième de l’indice UEFA, la France ne compte plus que 3,603 points d’avance sur son poursuivant lusitanien (68,153 contre 64,550). Un écart qui ne fait que rétrécir, puisqu’ il était encore de 10,332 points à la fin de la saison dernière . et ce malgré les deux titres consécutifs du PSG.

Sept clubs à conserver

L’élimination de l’OL face à Fenerbahçe en barrages de Ligue des champions (1-1, 1-2) n’arrange évidemment pas les affaires françaises. La C1 rapportant davantage de points que la Ligue Europa, et chaque club compte dans cette course au classement. Mais l’avantage de la France est réel. Elle compte trois représentants en Ligue des champions cette saison, avec le PSG, Lens et Lille . De l’autre côté, seuls le Sporting et Porto représentent leur pays de Cricri cette saison dans la plus grande des compétitions de club.…

AC pour SOFOOT.com