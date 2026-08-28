Danny Welbeck qualifie Chelsea, lors de sa première avec les Blues

Danny Welbeck n’aura pas attendu longtemps pour se présenter aux supporters de Chelsea. Pour sa première apparition officielle avec les Blues , l’attaquant de 35 ans a offert la victoire aux siens face à Luton Town (2-0), ce jeudi, au deuxième tour de League Cup. Recruté début août en provenance de Brighton, l’ancien de Manchester United et Arsenal n’a eu besoin que de trois tentatives pour trouver la faille .

Après une première période largement dominée par les siens mais sans but (73 % de possession, 17 tirs à 3), Welbeck a surgi au retour des vestiaires pour reprendre de la tête un centre de Malo Gusto (50 e ). Une première en guise de bienvenue.…

AC pour SOFOOT.com