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Quelle équipe de France pour être compétitif en petite finale ?
information fournie par So Foot 17/07/2026 à 23:32

Quelle équipe de France pour être compétitif en petite finale ?

Quelle équipe de France pour être compétitif en petite finale ?

La petite finale n’intéresse pas grand monde, c’est vrai, les joueurs eux-mêmes n’ayant pas franchement envie de se coltiner un nouveau match alors que les souvenirs de la défaite trottent encore dans la tête. Pourtant, plusieurs Français jouent gros contre l’Angleterre. Revue d’effectifs du côté des coiffeurs.

→ Gardien :

La tuile : Brice Samba s’est blessé au mollet au lendemain du revers contre l’Espagne et ne pourra pas assurer sa place dans le but français pour la petite finale. Et le contexte ne semble pas propice pour laisser Robin Risser fêter sa première sélection. Alors ça sera pour le numéro 1. Mike Maignan n’avait déjà pas laissé sa place lors du troisième match de la phase de groupes contre la Norvège et devrait donc faire un 100% dans la compétition, une première en Coupe du monde depuis le 4/4 de Hugo Lloris en 2014. Le gardien du Milan n’a plus grand-chose à prouver, mais il pourrait profiter de ce décrassage pour devenir le meilleur gardien de l’histoire des Bleus en matière de penaltys arrêtés après avoir déjà égalé son prédécesseur face aux Scandinaves. Harry Kane a le profil parfait de la victime pour entrer dans l’histoire, Lucas Hernandez celui du fautif.

→ Défenseurs :

Parmi les 11 joueurs français à avoir moins de 100 minutes de temps de jeu durant le Mondial 2026, la défense compte plusieurs prétendants : Malo Gusto (29 minutes), Ibrahima Konaté (14) et Lucas Hernandez (0). Ces trois-là pourraient donc logiquement prétendre à une place de titulaire pour le match qui compte pour du beurre. Passé derrière Maxence Lacroix dans la hiérarchie, le central passé de Liverpool au Real Madrid pendant l’été doit se rassurer sous le maillot bleu. Le champion du monde 2018, lui, aura sans doute à cœur de terminer son histoire avec l’équipe de France sur une note positive et une 43 e cape. Pour compléter cette défense à quatre, Lacroix pourrait confirmer les bonnes choses entrevues face à la Norvège et l’Espagne. Dayot Upamecano peut enfin souffler : il n’a plus d’attaquant à harceler pendant 90 minutes.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com

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