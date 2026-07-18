France-Angleterre : The Last Dèche

Personne ne veut la jouer, mais il faudra s'y plier : passés à côté de leur demie, mardi contre l'Espagne, les Bleus retrouvent l'Angleterre dans une petite finale qui sent la déprime, d'un côté comme de l'autre. C'est ailleurs que l'histoire s'écrira ce samedi : après quatorze ans de service et d'épopées, Didier Deschamps s'apprête à dire adieu au banc de l'équipe de France.

Entre nous : qui s’attarde dans la salle lorsque rebondissent les strapontins, que les lumières se rallument, et que les murmures du piano montent crescendo pour annoncer le défilé des crédits ? Le France-Angleterre de ce samedi (17 heures en Floride, 23 heures à Vaulx-en-Velin), générique de fin de la déchirante Coupe du monde des Bleus, n’intéresse même pas ceux qui le disputeront. Quel drôle de concept, après tout, que ce match instauré pour départager les deux losers magnifiques du tournoi, comme s’il s’agissait des Jeux olympiques, que les Américains n’accueilleront que dans deux ans. Dans les têtes, l’Espagne a déjà mis fin au tournoi de nos Tricolores (0-2, mardi), aux portes d’une finale où tout le monde les voyaient déjà. Mais ils le savent depuis un an et demi : ce Mondial ne sera pas qu’une vulgaire épopée de plus dans le lore du football français. Ce sera la fin d’une ère.

Didier décampe

Cela faisait si longtemps, qu’on commençait presque à se dire que ce jour n’arriverait jamais. Imaginez être né à la fin des années 2000, vibrer pour les Bleus depuis près de quinze ans, et n’avoir connu qu’un seul homme à la tête de votre équipe nationale. De juillet 2012 à juillet 2026, Didier Deschamps a été tout à la fois cerveau, pare-feu, autoclave de l’équipe de France. Il s’était, c’est certain, pris à rêver d’une troisième Coupe du monde – une avec le brassard, deux avec le costard – avant de décamper. Il s’est enlevé ce plaisir, ses joueurs lui ont enlevé ce plaisir, dans une demie prise par le mauvais bout face à la Roja .…

Par Jérémie Baron, à Miami pour SOFOOT.com