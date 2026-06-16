Quel footballeur pourrait incarner Spider-Man ? Tom Holland a fait son choix

Quel footballeur pourrait incarner Spider-Man ? Tom Holland a fait son choix

Est-ce que Hollywood va s’inspirer du Mondial 2026 ? Si l’acteur Tom Holland supporte Tottenham et qu’il s’est trouvé une passion pour l’Inter Miami depuis que Lionel Messi a posé ses valises en Floride, il se retrouve bien en difficulté au moment de parler un peu plus précisément de football.

La Araña tisse sa toile

Lundi, le Britannique a été lancé par DAZN sur un sujet qu’il connaît pourtant bien : quel joueur pourrait bien Spider-Man ? Celui qui porte le costume depuis 2016 a d’abord sorti qu’ un joueur « rapide et agile » ferait très bien l’affaire .…

EL pour SOFOOT.com