Quel footballeur pourrait incarner Spider-Man ? Tom Holland a fait son choix
Est-ce que Hollywood va s’inspirer du Mondial 2026 ? Si l’acteur Tom Holland supporte Tottenham et qu’il s’est trouvé une passion pour l’Inter Miami depuis que Lionel Messi a posé ses valises en Floride, il se retrouve bien en difficulté au moment de parler un peu plus précisément de football.
La Araña tisse sa toile
Lundi, le Britannique a été lancé par DAZN sur un sujet qu’il connaît pourtant bien : quel joueur pourrait bien Spider-Man ? Celui qui porte le costume depuis 2016 a d’abord sorti qu’ un joueur « rapide et agile » ferait très bien l’affaire .…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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