Quel est le carburant d’Éric Chelle ?
information fournie par So Foot 13/01/2026 à 21:42

Débarqué à la tête des Super Eagles il y a tout juste un an, Éric Chelle est parvenu à faire de cette sélection l’une des équipes les plus attrayantes du continent. Homme providentiel du Nigeria, l’ancien défenseur de 48 ans a remonté la pente après un divorce douloureux avec le Mali, sans jamais trahir ses idées.

Samedi dernier, au stade de Marrakech, le Nigeria a décidé qu’il était temps de sortir le costume trois pièces. Osimhen & Cie faisaient bonne impression jusqu’ici dans la compétition, ils se sont quand bien même décidés de passer la vitesse supérieure face à l’Algérie. Résultat : une victoire 2-0 mais surtout, une prestation XXL, laissant sur le bas-côté la bande de Mahrez. Le message est passé. « C’est l’équipe qui a fait la plus forte impression, et ce match face à l’Algérie était exceptionnel, à tous les niveaux » , constate Yvan Kibundu. Néanmoins, pour l’actuel milieu de terrain du Stade poitevin, ce succès porte le sceau d’Éric Sékou Chelle, coach qu’il a bien connu à Martigues entre 2018 et 2021 : « Il a gardé les mêmes principes de jeu qu’à l’époque. Toujours avoir le jeu face à soi, chercher sans cesse la verticalité et la passe qui casse des lignes, défendre en avançant. C’est avec Chelle que j’ai pris le plus de plaisir dans le jeu et cette CAN, c’est la suite logique de son travail. »

C’est avec Chelle que j’ai pris le plus de plaisir dans le jeu et cette CAN, c’est la suite logique de son travail.…

Propos de Salim Ben Boina et Yvan Kibundi recueillis par TP.

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com

Sport
