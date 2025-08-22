Quel est l’origine du chant « Tous ensemble, on chantera » des supporters du PSG ?

Après tant d’années…

Il résonne en boucle dans la tête de tous les supporters parisiens depuis la victoire en finale de Ligue des champions : le chant du Paris Saint-Germain « Tous ensemble, on chantera » est sans doute entré dans l’histoire du club de la capitale . S’il a fait son apparition dans les tribunes du Parc des Princes en 2016 avec le retour du Collectif Ultra Parisien, son origine était encore inconnue jusqu’à il y a peu. Le Parisien a retrouvé ce jeudi la chanson dont se sont inspirés les supporters parisiens pour la mélodie de l’hymne désormais culte du PSG.…

ARM pour SOFOOT.com