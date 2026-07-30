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Quel champion du monde 2018 ferait un bon sélectionneur des Bleus ?
information fournie par So Foot 30/07/2026 à 10:29
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Quel champion du monde 2018 ferait un bon sélectionneur des Bleus ?

Quel champion du monde 2018 ferait un bon sélectionneur des Bleus ?

Depuis 2010, l’équipe de France est passée entre les mains de Laurent Blanc, Didier Deschamps et maintenant Zizou. Trois coachs et un point commun : le titre de champion du monde en 1998. Mais du côté de la génération 2018, qui pourrait un jour prendre les rênes des Bleus à l'horizon 2030 ? Petit tour des prétendants.

Raphaël Varane

Attention, révolution « taquetico-tequenique » en vue : interdiction formelle de marquer de la tête sous son futur mandat. Blague à part, Raphaël Varane a toujours porté ce rôle de leader dans le vestiaire des Bleus, sans forcément avoir le brassard au bras (18 fois). Défenseur central comme Laurent Blanc en son temps, ça coche déjà aussi une case. Son profil de personne réfléchie, posée et intelligente pourra faire l’affaire. En effet, l’ancien Madrilène est en poste à la Fondation de Côme où il milite pour bannir le jeu de tête chez les plus jeunes au nom de la préservation de leur cerveau en développement. Et puis, l’avantage, c’est qu’il sait gagner.

Steve Mandanda

Lui, clairement, il n’en veut pas, mais on milite pour lui. Dans un entretien accordé à La Provence , le deuxième gardien des Bleus lors de l’épopée russe avait déclaré ne pas avoir « forcément envie d’être sur le terrain comme entraîneur » . Mais sa prise de parole lors de la mi-temps de la finale perdue face à l’Argentine en 2022 prouve que le joueur le plus capé de l’OM (613 rencontres) a tout d’un meneur d’hommes. Avec le brassard autour du bras gauche pendant neuf piges dans la cité phocéenne, Il Fenomeno a toujours eu une voix qui porte même quand ça sentait le sapin, en club ou en sélection.…

Par Evan Margerin pour SOFOOT.com

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