Le LOSC signe le retour d'un ancien de la maison
Le LOSC retrouve un tête bien connue de ses supporteurs. Comme attendu ces derniers jours, Rio Mavuba s’est officiellement engagé avec le LOSC . L’international français ne sera, logiquement, pas joueur à Lille mais rattaché aux postes de Manager sportif et de Talent manager de l’Académie .
Une expérience compliquée mais victorieuse à Bordeaux
Dans son communiqué, le club nordiste indique plus précisément que Mavuba sera en charge de « piloter le développement des jeunes talents lillois, en collaboration avec le staff de l’académie ainsi qu’en transversalité avec le staff de l’équipe professionnelle, dans le but d’intégrer de plus en plus de talents issus de la formation au sein de l’effectif professionnel ». …
ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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