Quel capitaine pour l’OM de Habib Beye ?
information fournie par So Foot 28/02/2026 à 22:40

Alors que Leonardo Balerdi a été fragilisé sous Roberto De Zerbi, Habib Beye a laissé planer le doute sur le choix de son capitaine. Pour savoir à qui confier cette lourde responsabilité, l’entraîneur de l’OM a quelques pistes.

→ Pierre-Emile Højbjerg

Habib Beye le concède lui-même : il ne peut pas changer le jeu marseillais du jour au lendemain. Il doit donc tirer sur la corde mentale. Pour cela, nommer un nouveau capitaine peut servir de déclic à pas cher : l’opération ne prend pas beaucoup de temps, est très symbolique et permet de croire à un changement rapide. Et à ce petit jeu-là, il n’y a pas beaucoup de prétendants : Geronimo Rulli est trop loin sur le terrain, Nayef Aguerd vient d’arriver, Pierre-Emerick Aubameyang est trop ancien pour faire des allers-retours et discuter avec l’arbitre…

Il ne reste donc à Habib Beye que le Danois, 30 ans, déjà porteur du brassard à neuf reprises cette saison. « Il y a beaucoup de leaders, a décrit le coach en conférence de presse ce samedi. L’idée n’est pas de déconstruire ce qui a été mis en place. Le leadership doit être incarné. Surtout dans un club comme le nôtre. Il doit rayonner sur les autres. » C’est vrai qu’ailleurs, un capitaine est surtout là pour faire de la figuration.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com

Sport
Copyright © 2026 So Foot

