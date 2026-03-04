 Aller au contenu principal
Le PSG champion de France sur Youtube
information fournie par So Foot 04/03/2026 à 12:55

C’est quoi la différence entre un crocodile et un alligator ? Si vous ne connaissez pas la réponse, c’est Ousmane Dembélé qui vous la donne dans la dernière vidéo « Tu ris, tu perds » , publiée sur la chaîne YouTube du Paris Saint Germain. Le club de la capitale a sorti un remake de celle de 2018 pour célébrer les dix millions d’abonnés sur sa chaîne Youtube.

Lancée en 2008, le PSG devient ainsi la première marque française sur YouTube, devant Christian Dior, Ubisoft ou même Arte. En dépassant ce cap, le club s’installe confortablement dans le top 10 des clubs les plus suivis sur la plateforme. Au sommet du classement, les clubs espagnols règnent en maîtres : le FC Barcelone avec 25,4 millions d’abonnés, suivi par le Real Madrid avec 19,3 millions d’abonnés .…

AR pour SOFOOT.com

Copyright © 2026 So Foot

