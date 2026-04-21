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Que se passerait-il Vincent Bolloré rachetait un club de foot ?
information fournie par So Foot 21/04/2026 à 12:43

Que se passerait-il Vincent Bolloré rachetait un club de foot ?

Que se passerait-il Vincent Bolloré rachetait un club de foot ?

Depuis l’éviction d’Olivier Nora, désormais ex-PDG des éditions Grasset, le monde de l’édition est en émoi et un vent de révolte tente de s’opposer, un peu tardivement, à Vincent Bolloré. Qu’en serait-il au cas où le grand patron de la droite décomplexée décidait de jeter son dévolu sur un club de foot ?

Virginie Despentes a livré son analyse tactique de Vincent Bolloré sur le plateau du Quotidien : « Il arrive, il prend, il achète, il démolit » . L’écrivaine à la manœuvre du départ massif d’auteurs et autrices de la maison Grasset (115 signataires de la première lettre commune), certains déchirant leur contrat d’édition en direct comme David Dufresne, dessine un profil assez terrifiant, et finalement terre à terre, des méthodes du milliardaire breton. Par ailleurs, cette fuite des « historiques » du catalogue Grasset rappelle, d’une certaine manière, l’exil de certains groupes ou collectifs de supporters historiques après le rachat ou l’évolution de leur club de cœur, et qui décidèrent de chercher refuge ailleurs, comme les braves du FC United of Manchester ou encore les ex du virage Auteuil du PSG arrivés au Red Star.

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En regardant la stratégie que mène Vincent Bolloré, mixant projet idéologique très « nouvelle droite » et management d’entreprise qui fleure bon le XIXe siècle, on peut effectivement se demander quels seraient les effets et les dégâts d’un tel patron s’il venait à acquérir un des pensionnaires de notre Ligue 1. Au regard de son peu de respect pour l’histoire et le patrimoine, considérant que « ce que j’achète m’appartient entièrement », nul doute que son premier geste serait sûrement de virer tout ce qui pourrait incarner une quelconque continuité, sans parler d’indépendance. Ou alors il garderait ceux prêts à accepter toutes ses décisions, comme Marc Keller regardant partir un à un joueurs et même entraîneurs en cours de saison.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com

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