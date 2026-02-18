Le secrétaire général de la CAF occupe-t-il illégalement son poste ?

Nouveau drame à la CAF. Le président de la Fédération mauricienne de football, Samir Sobha, accuse Véron Mosengo‑Omba d’occuper « illégalement » le poste de secrétaire général de la CAF .

Comme l’a rapporté le Guardian ce mercredi, Sobha, qui est membre du comité exécutif de la CAF, ne reconnaît pas Mosengo‑Omba comme secrétaire général de la confédération africaine. Le Suisse‑Congolais était déjà dans la tourmente en décembre, accusé d’avoir ignoré une recommandation du comité de gouvernance…

JE pour SOFOOT.com