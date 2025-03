Que reste-t-il du Steaua Bucarest dans ce FCSB

(240927) -- BUCHAREST, Sept. 27, 2024 (Xinhua) -- FCSB's players celebrate victory after a UEFA Europa League match between FCSB and FK RFS in Bucharest, Romania, Sept. 26, 2024. (Photo by Cristian Cristel/Xinhua) - Photo by Icon Sport

Étoile mythique d’Europe de l’Est, titrée en Coupe d’Europe des clubs champions, le Steaua Bucarest voit son identité se déchirer entre le FCSB, adversaire de l’Olympique lyonnais en Ligue Europa, et le CSA Steaua, en seconde division roumaine. C’est la question qui tue : le Steaua historique existe-t-il encore quelque part ?

FCSB. Quatre lettres capitales qui résonnent comme le nom arcade d’un club fictif, tiré du mode carrière de feu Pro Evolution Soccer . C’est pourtant l’appellation actuelle de l’équipe toujours dirigée par le fantasque George « Gigi » Becali, qui a perdu le droit de s’appeler Steaua Bucarest le 3 décembre 2014, devant la justice roumaine. Au milieu, un schisme, une guerre d’ego, principalement, entre Becali et des généraux de l’armée roumaine, désireux de s’attaquer à un des hommes les plus influents du pays, en l’accusant d’avoir transformé le club historique de l’armée, vainqueur de la Ligue des champions 1986, en un simple jouet de l’ère moderne, loin de son lien filial avec la maison mère. De l’avoir dépossédé de tout ce qui constitue son essence et son identité, celles d’un club d’État.

Pourtant, en le faisant passer sous pavillon privé et selon certaines voix, Becali a aussi sauvé le Steaua (du moins, l’équipe qui s’appelait encore Steaua) en 2003, en le rachetant à Viorel Păunescu, autre businessman-oligarque, alors au bord du gouffre financier. L’arrivée de capitaux y est pour beaucoup, et sportivement, le Steaua devenu FCSB participe depuis 22 ans au minimum à tous les tours préliminaires européens, avec plusieurs coups d’éclat à son actif : une demi-finale de Coupe de l’UEFA en 2006 après avoir notamment sorti le tenant du titre Valence, ou encore un huitième de finale de Ligue Europa perdu difficilement contre Chelsea en 2013, après avoir disposé de l’Ajax au tour précédent. Le parcours actuel de l’équipe coachée par Elias Charalambous (cité dans une rumeur à… l’OL, l’été dernier) s’inscrit dans cette lignée de performances européennes occasionnelles, de même que les quelques belles ventes du FCSB vers l’Europe de l’Ouest lors de la dernière décennie, loin devant les rivaux locaux (Vlad Chiricheș, Nicolae Stanciu et Dennis Man, notamment), témoignent de l’attractivité intacte de l’institution.…

