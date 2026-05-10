Que reste-t-il de l’épopée des Verts, 50 ans plus tard ?

Cinquante ans se sont écoulés depuis l’épopée européenne des Verts en 1975-1976. Un anniversaire qui dépasse le simple cadre d’un tifo commémoratif à Geoffroy-Guichard. En effet, aujourd’hui, malgré le temps écoulé, les évolutions du foot et de la société, la geste stéphanoise reste profondément inscrite dans l’ADN culturel du football français, voire de la France.

« L’ASSE, ce n’est pas seulement un club : c’est un morceau d’histoire du football français. » Régis Juanico, nouveau maire de la ville, député de la Loire et grand supporter des Verts devant l’éternel et devant Marianne, ne cache pas sa fierté. « Nous parlons d’une ville ouvrière, marquée aussi par la mine, mais qui parvient malgré tout à représenter la France qui gagne, jusqu’à défiler comme des héros dans la capitale. Bref, le succès d’une cité populaire qui arrive à dépasser des métropoles plus grandes, plus bourgeoises, parfois très proches et voisines… »

Au-delà de la pique à peine voilée à l’OL, son témoignage retranscrit à quel point l’équipe entraînée par Robert Herbin a vécu plus qu’un parcours inattendu, à l’aune de ce que pesait alors notre Division 1 sur le Vieux Continent. Contrairement à Sochaux ou Bastia, et en dépit des titres de l’OM puis, plus récemment, du PSG, ces quelques mois restent gravés dans la mémoire nationale, certes comme une grande et belle occasion manquée, à l’instar de Séville 1982. Dans les deux cas, un espoir assassiné aux portes du paradis.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com