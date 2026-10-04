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Que peut-on apprendre avec ce France-Belgique ?
information fournie par So Foot 04/10/2026 à 23:26

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Que peut-on apprendre avec ce France-Belgique ?

Que peut-on apprendre avec ce France-Belgique ?

Avec l’enchaînement soutenu des rencontres lors de cette longue trêve internationale, on pourrait être tenté de zapper France-Belgique ce lundi soir. Pourtant, cette deuxième rencontre face aux Diables rouges en une semaine peut être riche en enseignements. Voici quelques raisons de ne pas regarder L'Amour est dans le pré .

→ Il y a une vie sans Mbappé ?

Privée de Kylian Mbappé, contraint de quitter le rassemblement à la suite d’une blessure au genou, pour la première fois depuis novembre 2025, l’équipe de France a vu sa série de deux succès consécutifs être stoppée net par l’Italie, qui est parvenue à glaner un point (1-1). Un résultat frustrant que l’on peut expliquer par le manque d’efficacité des Bleus. Pas assez adroite devant les cages malgré les 18 tirs, dont 8 cadrés, la bande de ZZ n’a sûrement pas été aidée par les sept arrêts du bon Gianluigi Donnarumma, mais on peut penser qu’avec un Kyk’s en pleine forme – auteur de 11 buts lors de ses 9 derniers matchs avec les Bleus –, l’issue de la rencontre aurait pu être tout autre. En l’absence du capitaine, Michael Olise a confirmé qu’il devenait progressivement ce joueur clutch , capable de faire basculer une rencontre sur un éclair de génie, à l’image de son coup franc face à l’Italie ou encore de sa magnifique percée face à la Belgique (0-1) la semaine dernière. Mais est-ce que le Bavarois est prêt à porter l’équipe quand elle est moins bien ? Ça reste encore à confirmer.

→ Estéban Lepaul peut-il encore marquer des points ?

La convocation d’Estéban Lepaul, meilleur buteur de la Ligue 1 2025-2026 avec 21 buts, a logiquement ravi de nombreux curieux. Est-ce que le buteur rennais peut se hisser au niveau international ? A-t-il les épaules pour être une doublure fiable au poste de 9 chez les Bleus ou encore est-ce que son style de jeu sera compatible avec ses coéquipiers aux CV XXL ? Toutes ces questions restent malheureusement sans réponse après trois rencontres. Alors oui, il n’a joué qu’une poignée de minutes face à la Turquie et un peu moins d’une heure face à la Belgique, mais le natif d’Auxerre a manqué de mordant lors de sa première titularisation malgré quatre tirs et deux grosses occasions manquées. Resté sur le banc face à l’Italie, l’avant-centre de 26 ans a tout intérêt à se libérer un peu plus et à montrer ce dont il est capable. Surtout qu’avec l’arsenal offensif dont disposent les Bleus, il ne faudra pas gâcher trop de cartou

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com

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