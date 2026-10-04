Maudit, l'OM perd un nouveau joueur sur blessure

La malédiction continue. Alors qu’on jouait à peine la dixième minute de jeu entre le Danemark et le Pays de Galles en Ligue des nations, qui s’est soldé par la victoire des Danish Dynamite (2-1), le capitaine Pierre-Emile Höjbjerg s’est assis sur la pelouse et a été contraint de laisser sa place . Visiblement victime d’ une blessure musculaire , le milieu de terrain avait disputé l’intégralité des rencontres du Danemark lors de cette trêve internationale. La durée de son indisponibilité n’est pas encore connue.

Quatre nouveaux blessés

C’est un nouveau coup dur pour le club phocéen, qui s’est incliné en match amical face à Montpellier ce dimanche (1-0). Outre les absences déjà entérinées de Geoffrey Kondogbia, d’Amine Harit et de Tochukwu Nnadi , il s’agit de la quatrième blessure lors de cette fenêtre internationale , après celles de Derek Cornelius, Amine Gouiri ou encore Himad Abdelli.…

TM pour SOFOOT.com