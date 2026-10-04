L'Allemagne perd deux points en Grèce
Grèce 0-0 Allemagne
À s’en mordre les doigts.
Le choc du groupe 2 de Ligue des nations entre l’Allemagne et la Grèce a accouché d’un score nul et vierge ce dimanche soir (0-0). Obligée de s’imposer pour continuer de croire à une qualification pour les quarts de finale de la compétition, la bande à Jürgen Klopp met directement la pression sur son adversaire du soir en le privant de ballon (73 % de possession en première période). Mais la Mannschaft, malgré 13 tirs dont 3 cadrés dans le premier acte, n’arrive pas à faire trembler les filets et va progressivement laisser les locaux, qui ont remporté deux de leurs trois derniers matchs, revenir dans cette partie.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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