L'Allemagne perd deux points en Grèce

Grèce 0-0 Allemagne

À s’en mordre les doigts.

Le choc du groupe 2 de Ligue des nations entre l’Allemagne et la Grèce a accouché d’un score nul et vierge ce dimanche soir (0-0). Obligée de s’imposer pour continuer de croire à une qualification pour les quarts de finale de la compétition, la bande à Jürgen Klopp met directement la pression sur son adversaire du soir en le privant de ballon (73 % de possession en première période). Mais la Mannschaft, malgré 13 tirs dont 3 cadrés dans le premier acte, n’arrive pas à faire trembler les filets et va progressivement laisser les locaux, qui ont remporté deux de leurs trois derniers matchs, revenir dans cette partie.…

TM pour SOFOOT.com