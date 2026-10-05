Deux joueurs de Nancy soupçonnés de viol en réunion

Le procureur de la République de Nancy, François Capin-Dulhoste, a annoncé ce dimanche que deux joueurs de l’AS Nancy Lorraine ont été mis en examen pour « viol en réunion » et placés en détention provisoire. L’Est Républicain rapporte que les deux joueurs sont soupçonnés d’être impliqués dans une affaire d’abus sexuels. Leur identité n’est pas connue à ce stade.

Le club reste muet

Ils auraient été interpellés mercredi 30 septembre par les enquêteurs de la DIPN 54, placés en garde à vue, puis présentés vendredi au juge d’instruction de Nancy . Pour le moment, le club n’a pas encore réagi à cette procédure judiciaire , mais pourrait prendre la parole dans les prochains jours, notamment pour expliquer leur absence lors des prochaines rencontres.…

TM pour SOFOOT.com