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Au bout de l'ennui, l'Irlande bute sur Israël
information fournie par So Foot•04/10/2026 à 23:25
Déjà du changement. Les Bleues se retrouvent ce lundi à Clairefontaine pour préparer le match amical contre la Lettonie, qui aura lieu ce samedi à Laval. Ce sera sans la meilleure gardienne de la saison dernière, Mylène Chavas, qui s’est blessée à l’entraînement ...
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information fournie par France 24•05.10.2026•07:44•
A la Une de la presse, la mobilisation, en France, des lycéens, qui disent vouloir poursuivre leur mouvement cette semaine, sur fond de crise budgétaire et sociale, alors qu’une une étude publiée aujourd’hui affirme que la pauvreté n’a jamais touché autant de Français. ...
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Le procureur de la République de Nancy, François Capin-Dulhoste, a annoncé ce dimanche que deux joueurs de l’AS Nancy Lorraine ont été mis en examen pour « viol en réunion » et placés en détention provisoire. L’Est Républicain rapporte que les deux joueurs sont ...
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La malédiction continue. Alors qu’on jouait à peine la dixième minute de jeu entre le Danemark et le Pays de Galles en Ligue des nations, qui s’est soldé par la victoire des Danish Dynamite (2-1), le capitaine Pierre-Emile Höjbjerg s’est assis sur la pelouse et ...
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