information fournie par So Foot • 04/10/2026 à 23:25

Au bout de l'ennui, l'Irlande bute sur Israël

Au bout de l'ennui, l'Irlande bute sur Israël

Irlande 1-1 Israël

Buts : Parrott (39 e , sp) pour les Irlandais // Peretz (47 e ) pour les Israéliens

Le match n’était pas sur le terrain.…

TM pour SOFOOT.com