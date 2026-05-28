Que god save l'Europe des puissants clubs anglais !

Aston Villa et Crystal Palace ont remporté respectivement la Ligue Europa et la Ligue Conférence. Ces deux victoires illustrent à nouveau la domination des clubs anglais sur le Vieux Continent. Une bien mauvaise nouvelle pour le spectacle de ces compétitions excitantes sur le papier.

Au début du mois de mai, les Britanniques plaçaient l’extrême droite et Reform UK en tête des élections locales. Fer-de-lance du Brexit, le parti anti-immigration du pseudo supporter d’Ipswich Nigel Farage a raflé la mise aux quatre coins du Royaume. Pourtant, ces derniers temps, l’Europe redonne le sourire à des milliers de supporters anglais. Avant la finale d’Arsenal ce samedi face au PSG, Aston Villa a gagné la Ligue Europa et Crystal Palace sa petite sœur, la Ligue Conférence grâce au grand Jean-Philippe Mateta. Cette saison, les British dominent ces deux compétitions européennes. De quoi réconcilier le pays avec le Vieux Continent ? Non. De quoi dégoûter le monde du football ? Oui.

Une dynastie en cours

Ces deux dernières saisons, deux clubs anglais ont remporté la C3 : le triste Tottenham malgré une saison catastrophique en Premier League, dix-septième, et l’Aston Villa d’Unai Emery, métamorphosé en gros poisson d’Angleterre depuis trois saisons. Avant ces deux lauréats, le dernier vainqueur anglais de la C3 était Chelsea en 2019. Une relative accalmie de six ans pour les clubs des autres pays européens.…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com