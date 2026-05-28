La visite de Pirlo et Materazzi en Russie fait polémique

Deux beaux champions… Marco Materazzi et Andrea Pirlo ont été aperçus en Russie samedi dernier , dans le cadre du « Football Day » , un évènement organisé par la fédération russe de football. Les vainqueurs du Mondial 2006 ont participé à un match de gala ainsi qu’à une séance de dédicaces, en compagnie notamment de l’attaquant Artem Dzyuba, soutien affiché de Vladimir Poutine. Une bain de foule populaire dans un pays qui, le jour même, lançait d’importantes frappes de missiles sur Kiev .

🔴 Italian footballers @Pirlo_official and @iomatrix23 visit Moscow amid major Russian attack on Kyiv. 🧵 1/4 ⬇️ pic.twitter.com/wmAvwu94SQ…

OC pour SOFOOT.com