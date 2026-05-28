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Un joueur niçois file à la Coupe du monde avant le barrage
information fournie par So Foot 28/05/2026 à 14:23

Un joueur niçois file à la Coupe du monde avant le barrage

Un joueur niçois file à la Coupe du monde avant le barrage

Il a Abdi-qué. L’imbroglio autour de la présence des mondialistes pour le barrage d’accession à la Ligue 1 entre Nice et Saint-Étienne reprend de plus belle. Alors que les sélections avaient finalement autorisés ses internationaux à jouer cette double confrontation, un joueur ne disputera pas le match retour avec les Aiglons dans une Allianz Riviera à huis clos. Il s’agit d’Ali Abdi, parti préparer la Coupe du monde avec la Tunisie avant l’heure.

Abdi s’est envolé

À la veille du match, Claude Puel a indiqué en conférence de presse que son défenseur tunisien « s’était envolé » . « Je compte sur les joueurs que j’ai à ma disposition et qui seront à l’entraînement tout à l’heure. Les autres ne m’intéressent pas », a ajouté le technicien du GYM. Ali Abdi serait donc parti rejoindre la sélection tunisienne sans l’accord de son club. Touché à la mâchoire à l’aller, Hicham Boudaoui est lui forfait.…

MBC pour SOFOOT.com

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