Que faire d'Illia Zabarnyi ?

Acheté plus de 63 millions d’euros par le PSG cet été, Illia Zabarnyi a été présent sur la pelouse des cinq dernières défaites du PSG. Avant de savoir s’il s’agit d’une scoumoune ou d’un manque de qualité footballistique, des solutions radicales s’imposent pour que le PSG gagne à nouveau la Ligue des champions. Et la Ligue 1, surtout.

→ Le rapporter à Bournemouth

L’histoire d’Illia Zabarnyi, c’est celle d’un club de Premier League, en l’occurrence Bournemouth, qui arnaque un club de Ligue 1, en l’occurrence le PSG. Axel Disasi, Lesley Ugochukwu, Romain Faivre et avant eux Rémy Cabella et Florian Thauvin à Newcastle sont la preuve que l’inverse est plutôt la norme. Bien joué de la part des Cherries sur ce coup, mais huit mois après son arrivée, le masque est tombé : Illia Zabarnyi est une pipe. Et une pipe à 63 millions d’euros, c’est trop. Reste au PSG à faire l’inverse : arnaquer un club de Premier League pour l’aider à briller sur la scène européenne. Tiens, Coventry City vient de rejoindre les 20 prétendants.

→ Le mettre sur les traces de Marquinhos

Abdou Diallo, Sergio Ramos, Milan Škriniar… La liste des défenseurs centraux pas restés très longtemps au PSG est aussi longue que le dernier album de Christophe Maé. Beaucoup de ceux qui sont partis (Thilo Kehrer, David Luiz, par exemple) sont allés donner des sueurs froides à d’autres entraîneurs. Lucas Beraldo et Lucas Hernandez doivent peut-être suivre leur exemple. Illia Zabarnyi doit choisir : devenir un taulier du PSG ou être aussi facilement oublié que le passage de Ruslán Malinovskiy à l’OM ? Seul le Marquinhos de 2014 peut l’aider à répondre à cette question.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com