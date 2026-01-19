 Aller au contenu principal
Que dit le règlement sur la sortie des joueurs sénégalais ?
information fournie par So Foot 19/01/2026 à 09:53

Que dit le règlement sur la sortie des joueurs sénégalais ?

Que dit le règlement sur la sortie des joueurs sénégalais ?

J’me tire ! Après un penalty accordé par M. Ngambo Ndala qu’ils estimaient injuste (surtout au regard de leur but invalidé deux minutes plus tôt), les Sénégalais ont quitté la pelouse pendant de longues minutes . Tribunes en feu, jets de chaises, et une question qui flotte : le Sénégal a-t-il joué avec le feu ?

Le règlement CAF est pourtant clair. Article 82 : « Si, pour n’importe quelle raison, une équipe […] refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match sans l’autorisation de l’arbitre, elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. » Sur le papier, ça sent le 3-0 tapis vert et la valise directe.…

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
L'offre BoursoBank