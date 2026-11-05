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Quatre nouveaux dans la liste de l'Italie
information fournie par So Foot 05/11/2026 à 21:54

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Quatre nouveaux dans la liste de l'Italie

Quatre nouveaux dans la liste de l'Italie

Deux petits matchs, mais une bonne grosse liste. Roberto Mancini a convoqué 31 joueurs pour la trêve internationale à venir. Parmi ceux qui auront le privilège d’approcher Zinédine Zidane à Milan le 12 novembre , on trouve quatre petits nouveaux. Alphadjo Cissé (20 ans) ne sera pas dépaysé à San Siro puisqu’il brille avec les Rossoneri cette saison. Deux pépites de Côme peuvent aussi espérer un baptême du feu : Mattia Liberali (19 ans) , qui a participé au festival à Lens, et Riccardo Cassano (17 ans) . L’attaquant de Parme, Simone Lontani (18 ans) , complète ce quatuor de néophytes.

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