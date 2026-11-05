Leca : « On n'est pas au niveau de la C1 »

Les Lens à incendie sont de sortie. Au lendemain du naufrage du Racing contre Côme (1-9), Jean-Louis Leca est sorti du silence dans les colonnes de L’Equipe . Le directeur sportif ne se cache pas : le match de mercredi été « un fiasco total » et ce score « n’est pas normal » . « On ne va pas se mentir, on n’est pas au niveau de la Ligue des champions » , lâche-t-il alors que le Racing affiche trois points en quatre matchs . Le président Joseph Oughourlian lui a dit « qu’il ne voulait plus jamais voir ça ».

Pour autant, « personne ne pense à partir. Ni lui, ni nous » , clarifie le Corse au sujet d’une éventuelle démission de l’entraîneur Yannick Cahuzac . Il rappelle ainsi qu’il y a eu « des bonnes choses ces derniers temps malgré tout, et ça ne doit pas tout effacer. On a battu Lyon qui était invaincu. On a gagné à Troyes et on a battu le PFC qui est une super équipe. (…) On est groggy mais il faut avancer et croire en nous. » …

QB pour SOFOOT.com