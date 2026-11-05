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Valenciennes joue avec... une musique de cirque
information fournie par So Foot 05/11/2026 à 22:46

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Valenciennes joue avec... une musique de cirque

Valenciennes joue avec... une musique de cirque

Le football circus ! Valenciennes n’a gagné que deux matchs cette saison et occupe une dangereuse 15 e place en Ligue 3, juste au-dessus de la zone rouge. Les supporters ont exprimé leur désarroi avec humour contre Orléans jeudi soir : à la 35 e minute, alors que l’USO avait déjà un but d’avance, ils ont fait résonner un air de musique familier, que l’on entend dans la plupart des cirques du monde. L’air sur lequel on voit habituellement des clowns s’entarter ou un acrobate épater la galerie. Cette fois, pas de farceurs comme acteurs principaux, mais des joueurs qui se faisaient des passes dans leur propre moitié de terrain.

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