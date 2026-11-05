L’Atalanta cueilli par le Kairat, une victoire historique pour Gibraltar

Quelques heures avant que Monaco reçoive Nordsjælland, la Ligue Europa Conférence battait son plein un peu partout sur le continent, nous laissant avec quelques jolis scores. À commencer par celui de l’Ajax, revigoré comme jamais sous la houlette de Michel (celui de Girona, pas de Marseille). En déplacement à la MCH Arena de Midtjylland, les Ajacides sont repartis avec un très beau set de tennis, porté par le doublé de l’ancien amiénois Tolu Arokodare. Une déroute due grandement au deuxième carton jaune du jeune Kjell Wätjen, averti pour une grosse faute sur une contre-attaque.

Un autre grand d’Europe qui a souffert : l’Étoile rouge de Belgrade, qui s’est retrouvé mené par l’Inter Club d’Escaldes, champion d’Andorre qualifié en poules pour la première fois de son histoire. Après que leur meneur de jeu Aleksandar Katai se fasse expulser pour un coup de boule, les Serbes ont dû cravacher pour éviter le deshonneur avec un CSC de Javier Diaz à la 92e minute, gardien andorran auteur de sept parades.…

MP pour SOFOOT.com