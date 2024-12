Quatre joueuses de River Plate en détention provisoire après des actes racistes

Houla.

Le match de Ladies Cup entre River Plate et le Grêmio a été interrompu après des actes racistes de plusieurs joueuses du club argentin. La rencontre de cette Copa Libertadores féminine avait démarré depuis plus de 30 minutes quand quatre joueuses de River Plate ont été aperçues en train de mimer des gestes de singe et de proférer des insultes racistes à l’encontre d’un ramasseur de balle et des joueuses brésiliennes. Ces dernières ont ensuite quitté la pelouse, ce qui a entraîné l’interruption de la rencontre. Les joueuses argentines ont été placées en détention provisoire dans la foulée.…

UL pour SOFOOT.com