Quatre clubs de Premier League déjà éliminés de la League Cup
Les giant killers sont de retour !
Le deuxième tour de la League Cup a été fatal à plusieurs clubs de Premier League ce mardi. Le Sunderland de Régis Le Bris a longtemps couru derrière le score contre Huddersfield, avant d’égaliser grâce à Marc Guiu à la 84 e minute. Les Black Cats ont néanmoins failli aux tirs au but (1-1, 5-6 TAB). Même scénario pour Leeds, qui se déplaçait dans un stade étrangement vide en raison du boycott des supporters de Sheffield Wednesday. Un drôle de contexte qui a peut-être perturbé les Peacocks puisque leurs trois premiers tireurs ont réussi l’exploit de se rater (1-1, 3-0 TAB).…
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer