Quatre clubs de Premier League déjà éliminés de la League Cup

Les giant killers sont de retour !

Le deuxième tour de la League Cup a été fatal à plusieurs clubs de Premier League ce mardi. Le Sunderland de Régis Le Bris a longtemps couru derrière le score contre Huddersfield, avant d’égaliser grâce à Marc Guiu à la 84 e minute. Les Black Cats ont néanmoins failli aux tirs au but (1-1, 5-6 TAB). Même scénario pour Leeds, qui se déplaçait dans un stade étrangement vide en raison du boycott des supporters de Sheffield Wednesday. Un drôle de contexte qui a peut-être perturbé les Peacocks puisque leurs trois premiers tireurs ont réussi l’exploit de se rater (1-1, 3-0 TAB).…

QB pour SOFOOT.com