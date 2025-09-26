Quatre choses à apprendre sur Dante dans la série de Ligue 1+

Ce vendredi sort le premier épisode de The Last Dante , série dédiée au vétéran du championnat sur Ligue 1+. À 41 ans, le Brésilien défie les lois de la nature en s’offrant une 24e saison professionnelle. Retour sur quatre choses qu’on ne savait pas sur le défenseur niçois.

1- Merci Tonton Jonilson

Sa carrière, ses premiers ballons ou son amour pour le football : Dante Bonfim Costa Santos doit tout ça à son oncle, Jonilson Veloso Santos. Celui-ci n’était son aîné que de 9 ans, évoluait dans les divisions semi-professionnelles dans l’état de Bahia. Pour son neveu, le football n’était alors qu’un vague passe-temps à l’école ou dans la rue, mais poussé par ses parents à assister aux matchs, c’est à travers lui que la vocation est née. Si bien qu’il ne lâchera plus le ballon, déterminé à sortir sa famille des favelas du Salvador.

KM pour SOFOOT.com