Quatre absents majeurs et deux retours dans le groupe du PSG face au Barça
Amour, gloire et beauté.
Retour, espoir et forfait.
À un petit jour d’affronter le FC Barcelone en Ligue des champions , le PSG a annoncé ce mardi matin son groupe qui sera du déplacement à Montjuïc. Comme prévu, ce sera sans Ousmane Dembélé et Marquinhos, mais également sans Désiré Doué (jugé trop court physiquement) et Khvicha Kvaratskheila. …
KM pour SOFOOT.com
