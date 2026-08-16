Quatorze ans plus tard, Santander prend un point en Liga

Racing Santander 2-2 Villarreal

Buts : Martín (S.P., 21 e ) et Martínez (34 e ) pour les Cantabres // Gueye (45 e ) et Pepe (45 e +1) pour le Sous-Marin Jaune.

Ils n’ont pas attendu Santander. Quatorze longues années après sa descente en deuxième, troisième et même quatrième division du football espagnol, le Racing Santander arrache ses premiers points en Liga . Pour son retour en première division espagnole, le club de la Cantabrie arrache le match nul contre Villarreal (2-2). Le promu peut dire merci au missile de Sergío Martínez, l’Espagnol envoyant une magnifique demi-volée du pied droit depuis l’extérieur de la surface.…

UL pour SOFOOT.com