Quand une talonnade de Szoboslai déclenche l'indignation

Une madjer contre son camp ? Ce lundi, Liverpool a reçu Barnsley , club de troisième division, pour le compte des 32 es de finale de FA Cup, et l’a emporté a priori sans trop frémir (4-1). Les Reds se sont pourtant faits une frayeur après une bourde inattendue de Dominik Szoboslai , qui a offert la réduction du score auxvisiteurs. Sortez le pop-corn, et admirez.

40 e minute de jeu. Alors qu’il a ouvert le score de manière admirable, le milieu hongrois tente une talonnade pour remettre le ballon à son gardien Giorgi Mamardashvili. Un geste hautement risqué dans la surface de réparation puisque Szoboslai a délivré ainsi une jolie passe décisive à Adam Philipps, pour le but du 2-1.…

SW pour SOFOOT.com