Foot: à la limite depuis quelques temps, le PSG a craqué

L'attaquant du PSG Ousmane Dembélé (D) dépité après l'élimination de son équipe en 16es de finale de la Coupe de France par le Paris FC, le 12 janvier 2026 à Paris. ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Moins flamboyant dans le jeu depuis plusieurs semaines et moins impressionnant physiquement, le Paris SG a laissé filer son premier titre de la saison en étant éliminé en 16e de finale de la Coupe de France, puni également par le retour de son inefficacité.

Cette défaite face au voisin du Paris FC (1-0) et cette élimination si tôt dans la compétition - une première depuis douze ans - matérialise une période moins faste pour les champions d'Europe, qui sont sur un fil ces derniers temps.

Déjà la semaine dernière lors du Trophée des champions, les Parisiens avaient arraché au bout du temps additionnel (90e+5) la séance de tirs au but et la victoire face à l'OM (2-2, tab 4-1), surtout grâce à leur force mentale. Au cours du match, les coéquipiers de Marquinhos avaient souvent été gênés par les Marseillais, contre qui ils s'étaient déjà inclinés en début de saison en Ligue 1 (1-0 fin septembre lors de la 5e journée).

Face au Paris FC il y a huit jours en championnat (2-1), ils n'ont également jamais réussi à se mettre totalement hors de danger. Cela a été le cas aussi à Metz avant la trêve hivernale (3-2) et en Ligue des champions contre l'Athletic Bilbao (0-0) trois jours plus tôt.

Cette série de matches poussifs montre bien que le PSG a atteint une limite physique mais aussi dans ses idées et dans l'aspect créatif de son jeu. L'équipe paraît plus brouillonne et moins flamboyante.

Malgré quelques jolis mouvements offensifs surtout en première période lundi et une nette domination, ils n'impressionnent pas comme au printemps 2025.

Les Parisiens ont plus de mal à maintenir l'intensité tout au long d'un match, le contre-pressing est moins efficace et le jeu sans ballon moins bon, sachant que tout cela peut être expliqué par le manque de coupure estivale, et l'absence de préparation après la Coupe du monde des clubs.

- Manque d'efficacité -

Lundi soir, l'autre fait marquant a été le manque criant d'efficacité avec au moins six grosses occasions et pas moins de 25 tirs (4 pour le PFC), rappelant les souvenirs de l'automne 2024, quand Paris dominait mais ne gagnait pas. A plusieurs reprises, les attaquants ont fait le choix individuel, là où l'année dernière la passe et le collectif étaient préférés.

L'attaquant du PSG Désiré Doué (G) bousculé dans son duel face au défenseur du Paris FC Thibault De Smet, en 16es de finale de la Coupe de France, le 12 janvier 2026 à Paris ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

"C'est un match très complet. On s'est créé beaucoup d'occasions, on a bien fait le boulot, on a dominé (...), c'est injuste", a réagi après le match Luis Enrique, qui a perdu pour la première fois un trophée national avec le PSG (3 Trophées des champions, 2 Ligues 1 et 2 Coupes de France).

Cette défaite est-elle un avertissement pour le reste de la saison à venir ? "Si tu regardes le résultat, peut-être. Mais de ce que j'ai vu pendant tout le match, on a été très supérieur. Tu dois savoir perdre", a répété le technicien, qui a défendu ses joueurs.

Gêné par les blessures de joueurs cadres en première partie de saison, l'effectif est désormais quasiment au complet depuis le début de l'année 2026, hormis l'absence d'Achraf Hakimi (à la CAN), l'un des éléments majeurs du groupe. L'excuse de l'effectif amoindri n'est donc plus d'actualité car désormais quasiment tous les joueurs importants du sacre européen de 2025 sont aptes. Si Paris ne veut pas tomber de très haut au printemps 2026, il doit rapidement retrouver cette force collective qui lui fait cruellement défaut actuellement.