Josh Cavallo accuse son ancien club d’homophobie

Résolution du Nouvel An : régler ses comptes. Ce lundi soir, Josh Cavallo a accusé son ancien club, Adelaide United, d’homophobie dans un post Instagram.

Quelques heures plus tard seulement, le club australien a réagi et a fermement démenti ces accusations. Pour rappel : le joueur, aujourd’hui âgé de 26 ans, avait été en 2021 le premier footballeur professionnel actif masculin à se déclarer publiquement homosexuel.…

JE pour SOFOOT.com