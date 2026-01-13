 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Josh Cavallo accuse son ancien club d’homophobie
information fournie par So Foot 13/01/2026 à 15:04

Josh Cavallo accuse son ancien club d’homophobie

Josh Cavallo accuse son ancien club d’homophobie

Résolution du Nouvel An : régler ses comptes. Ce lundi soir, Josh Cavallo a accusé son ancien club, Adelaide United, d’homophobie dans un post Instagram.

Quelques heures plus tard seulement, le club australien a réagi et a fermement démenti ces accusations. Pour rappel : le joueur, aujourd’hui âgé de 26 ans, avait été en 2021 le premier footballeur professionnel actif masculin à se déclarer publiquement homosexuel.…

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank