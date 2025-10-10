 Aller au contenu principal
Quand une coupure d'électricité perturbe Nicaragua-Haïti
information fournie par So Foot 10/10/2025 à 18:56

Ça va être tout noir !

De jolies trombes d’eau ont déversé sur le stade National de Managua. La capitale du Nicaragua accueillait un match de qualification contre Haïti, dans la nuit de jeudi à vendredi, sous le déluge. Il pleuvait tellement qu’à la demi-heure de jeu, l’électricité s’est coupée. Les joueurs et le public ont été plongés dans le noir. Les lumières du stade se sont éteintes après une coupure d’électricité. Haïti menait alors 1-0. Le commentateur a réagi calmement : « Il n’y a plus de lumière, ça va être compliqué de continuer. » Pas faux.…

UL pour SOFOOT.com

  • Les Bleuets se chauffent aux Îles Féroé
    information fournie par So Foot 10.10.2025 19:54 

    Îles Féroé Espoirs 0-6 France Espoirs Buts : Odobert (13 e et 51 e ), Methalie (22 e et 57 e ), Tel (38 e ) et Bouaddi (67 e ) Road to Tirana !… UL pour SOFOOT.com

  • Les Bleus avec un duo Mbappé-Ekitike contre l'Azerbaïdjan
    information fournie par So Foot 10.10.2025 19:46 

    4-4-2 bloc très haut. C’est sur notre super live du soir. DD a choisi son onze pour torpiller l’Azerbaïdjan, ce vendredi soir au Parc des Princes (coup d’envoi à 20h45). Les Bleus évolueront avec Hugo Ekitike et Kylian Mbappé en attaque, dans une animation qui ... Lire la suite

  • L'Internationale des footballeurs a trouvé son entraîneur
    information fournie par So Foot 10.10.2025 18:35 

    Maurizio des Brigades Rouges ? Après Adrien Rabiot, la Serie A a trouvé un autre opposant à la délocalisation du match Milan – Côme en Australie, prévu pour février prochain. Maurizio Sarri soutient le Français. « Pour moi, Rabiot a raison et l’argent ne peut pas ... Lire la suite

  • Une jeune attaquante de l'OL Lyonnes victime d'une grave blessure
    information fournie par So Foot 10.10.2025 18:26 

    Un envol ralenti. Entrée à la 63 e minute face à Arsenal, sortie à la 68 e . Cinq petites minutes d’Europe pour Liana Joseph, et un genou qui a décidé que c’était déjà trop. La jeune attaquante de 19 ans de l’OL Lyonnes a vu son genou gauche tourner lors d’un duel ... Lire la suite

