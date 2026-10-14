Paulo Fonseca encense Pierre Sage

Décidément, la mode est aux louanges envers les adversaires. Après Enzo Maresca, qui estimait ce mardi que le PSG était « la meilleure équipe d’Europe » , au tour de Paulo Fonseca d’encenser son adversaire et son prédécesseur : Pierre Sage. Jeudi, en Ligue Europa, Lyon reçoit Crystal Palace et, par la même occasion, son ancien chef de file.

« Un coach très fort »

Ce mercredi, devant le parterre de micros, Fonseca n’a pas tari d’éloges envers son homologue : « J’aime beaucoup regarder ses équipes, les choses qu’il fait… Ça me motive beaucoup. Pierre Sage est un coach très fort et j’apprécie de préparer le match pour l’affronter. » …

AC pour SOFOOT.com