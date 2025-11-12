Quand un multimillionnaire claque 250 000 dollars pour les champions du Zimbabwe
Au Zimbabwe, quand on parle de « prime de titre », on ne plaisante pas.
Le Scottland FC, petit promu devenu géant, vient de toucher le jackpot : 250 000 dollars dollars en liquide, offerts par le fantasque multimillionnaire Wicknell Chivayo , patron d’Intratrek Zimbabwe, société spécialisée dans l’ingénierie, et mécène autoproclamé du foot local.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
