Quand un multimillionnaire claque 250 000 dollars pour les champions du Zimbabwe

Au Zimbabwe, quand on parle de « prime de titre », on ne plaisante pas.

Le Scottland FC, petit promu devenu géant, vient de toucher le jackpot : 250 000 dollars dollars en liquide, offerts par le fantasque multimillionnaire Wicknell Chivayo , patron d’Intratrek Zimbabwe, société spécialisée dans l’ingénierie, et mécène autoproclamé du foot local.…

SF pour SOFOOT.com