Quand un chien vient mordre les dirigeants de Mansfield Town en pleine interview

Plus divertissant qu’une conf de presse de Didier Deschamps. Tombeur de Burnley au 4 e tour de FA Cup (2-1), Mansfield Town est en plein rêve . Alors que le pensionnaire de troisième division anglaise a appris ce mardi qu’il recevrait Arsenal en huitièmes de finale début mars, ses dirigeants ont été interviewés par Sky Sports . Tout ne s’est pas passé comme prévu.

Respectivement CEO et président du club, Carolyn et John Radford évoquaient tranquillement ce tirage contre le leader de Premier League et leur fierté quant au parcours du club dans la compétition. C’est alors qu’un de leurs garçons, visiblement grand fan des Gunners, a déboulé en arrière-plan , vêtu du maillot rouge d’Arsenal (si si, regardez bien à la dix-neuvième seconde !).…

CMF pour SOFOOT.com