Quand un champion du monde de boxe joue contre le Vancouver de Thomas Müller
Joue-la comme Usain. En dépit des apparences, l’obscur match amical disputé ce mardi à Marbella (Espagne) entre les Whitecaps de Vancouver et le Polissya Zhytomyr, troisième du championnat ukrainien, valait le détour.
Müller and Usyk ⚽️🥊🔥 Heavyweight World Champion Oleksandr Usyk caught up with Thomas before our preseason friendly against FC Polissya Zhytomyr 🤩 pic.twitter.com/rUBMiGDTTv…
CMF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
