Saint-Étienne va bien changer d'entraîneur
Mis au vert. Eirik Horneland, coach norvégien arrivé en décembre 2024, ne sera plus l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne après samedi. Il a réuni ses joueurs ce mercredi matin, à l’Étrat, pour leur annoncer que la réception de Boulogne-sur-Mer serait son dernier match sur le banc , annonce L’Équipe.
Cela faisait plusieurs semaines que la direction et l’entraîneur discutaient, et que son siège était de plus en plus éjectable. La défaite de trop est arrivée samedi dernier à Reims (1-0), dans un match pourtant joué à onze contre dix à partir de la 55 e minute, sixième revers de la saison en championnat. …
