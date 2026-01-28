 Aller au contenu principal
José Mourinho, un entraîneur à conjuguer au passé
information fournie par So Foot 28/01/2026 à 14:59

José Mourinho, un entraîneur à conjuguer au passé

José Mourinho, un entraîneur à conjuguer au passé

José Mourinho retrouve le Real Madrid ce mercredi soir, et avec lui une part essentielle de son héritage. Entre passes d’armes avec Álvaro Arbeloa, disciple devenus entraîneur, et palmarès unique en Europe, le Special One dirigera peut-être son dernier match à ce niveau, qui sait.

Tout a commencé par un quiproquo. En conférence de presse, José Mourinho n’a pas cité Álvaro Arbeloa, mais il a donné un avis presque visé sur l’ancien latéral : « Pour moi, c’est tout simplement surprenant de voir des entraîneurs sans expérience, sans parcours remarquable, avoir la chance de diriger les meilleurs clubs du monde. » Ancien joueur, ancien soldat, aujourd’hui coach en face avec le Real Madrid : Arbeloa cochait toutes les cases. Alors, Mourinho a corrigé. Il a parlé d’ « un de mes enfants » , rappelé qu’Arbeloa faisait partie de ses joueurs préférés, sans être parmi les meilleurs, et précisé que ses mots ne lui étaient pas directement destinés.

Une mise au point typiquement mourinhienne , à la fois protectrice et piquante. Même quand il nie attaquer, Mourinho raconte quelque chose de lui-même. À l’heure de retrouver le Real Madrid avec Benfica en Ligue des champions, ce jeu d’ombres dit surtout où en est le Special One : encore au centre, encore écouté, mais désormais plus commenté pour ses mots que pour ses résultats.…

Par Mohamed Helti pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
